Anwalt stürzt in Tod: Gastgeber wieder vor Gericht

Grob fahrlässige Tötung

Der Anwalt, der selbst ein Haus an dem See besaß, hatte seine Nachbarn im Tretboot besucht und dürfte am Heimweg gegen einen provisorischen Bauzaun und dann über eine Metalltreppe gestürzt sein. Eine Woche nach dem Unfall starb das Opfer im Spital. Der Todessturz brachte die Gastgeber wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht. Laut der Staatsanwaltschaft hätte das Ehepaar jahrelang verabsäumt, die Terrasse durch ein Metallgeländer ordnungsgemäß zu sichern.