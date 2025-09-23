Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafe reduziert

Anwalt stürzt in Tod: Gastgeber wieder vor Gericht

Steiermark
23.09.2025 13:11
Über die Berufung wurde am Obelandesgericht in Graz entschieden.
Über die Berufung wurde am Obelandesgericht in Graz entschieden.(Bild: Jauschowetz Christian)

Ein Grazer Jurist stürzte im Sommer 2023 von einer Terrasse, die nur durch einen provisorischen Bauzaun gesichert war. Wegen grob fahrlässiger Tötung wurden die damaligen Gastgeber zu Bewährungsstrafen verurteilt. Dagegen hat das Ehepaar berufen – am Dienstag wurden die Kosmetikerin und ihr Mann erneut verurteilt. 

0 Kommentare

Der tragische Tod eines bekannten Grazer Rechtsanwalts beschäftigt schon seit zwei Jahren die Gerichte. Am 23. August 2023 stürzte der Jurist und frühere Fußballfunktionär bei einem Besuch im Haus eines befreundeten Ehepaars in Kalsdorf südlich von Graz drei Meter von einer Terrasse.

Grob fahrlässige Tötung
Der Anwalt, der selbst ein Haus an dem See besaß, hatte seine Nachbarn im Tretboot besucht und dürfte am Heimweg gegen einen provisorischen Bauzaun und dann über eine Metalltreppe gestürzt sein. Eine Woche nach dem Unfall starb das Opfer im Spital. Der Todessturz brachte die Gastgeber wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht. Laut der Staatsanwaltschaft hätte das Ehepaar jahrelang verabsäumt, die Terrasse durch ein Metallgeländer ordnungsgemäß zu sichern.

Das Erstgericht fällte im Jänner einen Schuldspruch im Sinne der Anklage. Die 53-jährige Frau wurde zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt, ihr Mann (51) zu zehn Monaten. Dagegen hat das Ehepaar berufen. Am Dienstag befasste sich das Oberlandesgericht Graz mit dem tragischen Fall.

Verteidigerin Julia Halm fasste noch einmal zusammen, was geschehen war. Demnach hatten die Gastgeber dem Juristen in den Nachtstunden angeboten, ihn zu Fuß nach Hause zu begleiten, da er alkoholisiert war. Während der 51-Jährige eine Taschenlampe holte, bat er den befreundeten Anwalt zu warten. 

Zitat Icon

Sie haben es über Jahre unterlassen, zu handeln, obwohl sie die Verpflichtung dazu hatten. Es war vorhersehbar, dass so etwas passieren kann.

Oberstaatsanwältin Nicole Dexer

Herzkreislauf-Versagen
Das tat der Jurist offenbar nicht, statt dessen sei er Richtung Terrasse gegangen, habe aufgrund eines Herzkreislauf-Versagens den Halt verloren und war gegen den Bauzaun geprallt, der dem Übergewicht des Mannes nicht standhielt. „Diese Glieder der Kausalkette darf man nicht außer Acht lassen“, betonte die Verteidigerin. „Für meine Mandanten war nicht vorhersehbar, dass er nicht wartete.“

Oberstaatsanwältin Nicole Dexer betonte, dass der Tod des Opfers bei ordnungsgemäßer Errichtung eines Geländers unterblieben wäre. „Sie haben es über Jahre unterlassen, zu handeln, obwohl sie die Verpflichtung dazu hatten. Es war vorhersehbar, dass so etwas passieren kann.“ Die angeklagte Kosmetikerin erklärte in ihrem Schlusswort, dass sie den Nachbarn nur gut nach Hause begleiten wollten. 

Lesen Sie auch:
Der Unfall passierte bei der beliebten Badeanlage Copacabana südlich von Graz.
Dramatisches Partyende
Todessturz eines Anwalts: Promi-Paar vor Richter
11.10.2024
Tragischer Unfall
Todessturz von Grazer Anwalt: Ehepaar verurteilt
10.01.2025

„Es war ein Fehlverhalten“
Der Richtersenat gab der Berufung der Eheleute nach geheimer Beratung nicht statt. Doch statt der grob fahrlässigen Tötung verurteilte er die Angeklagten „nur“ wegen fahrlässiger Körperverletzung, weil die Terrasse zumindest einigermaßen gesichert war, wenn auch nicht ausreichend. „Es war ein Fehlverhalten, aber wir sehen ihr Fehlverhalten nicht so streng wie das Erstgericht“, erklärte der Senatspräsident Christoph Sutter.

„Wäre ein stärkeres Gitter dort gewesen, wäre der Absturz nicht passiert. Eine schlichte Fehleinschätzung, mit deren Konsequenzen sie jetzt leben müssen“, begründete der Richter. Das Geländer wurde inzwischen übrigens gebaut, das Ehepaar wohnt allerdings nicht mehr dort. „Nachdem der schlimme Unfall passiert ist, sind wir ausgezogen.“ Die Urteile sind nun rechtskräftig. 

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
164.964 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
143.102 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.258 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1769 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1560 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf