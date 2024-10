Todessturz eines Anwalts: Promi-Paar vor Richter

Maroder Bauzaun als Absturzsicherung

Er taumelte – vermutlich aufgrund seines berauschten Zustandes – gegen einen provisorischen Bauzaun, der als Absturzsicherung des auskragenden Balkon-Podests fungieren sollte. Der Bauzaun hielt seinem Gewicht aber nicht stand. Er kippte und brach, woraufhin der Anwalt drei Meter in die Tiefe auf eine in den See mündende Metallbadetreppe stürzte. Den Genickbruch, die Hirnschwellung und den Schädelbasisbruch überlebte er nicht.