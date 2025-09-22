Vorteilswelt
Mehrere tote Schafe

Land gab zwei weitere Wölfe zum Abschuss frei

Tirol
22.09.2025 19:00
Eines der Schafe, das vergangene Woche in Kolsassberg angegriffen wurde.
Eines der Schafe, das vergangene Woche in Kolsassberg angegriffen wurde.(Bild: Familie Knapp)

Das Land Tirol hat am Montag zwei Abschussverordnungen für Wölfe im Bezirk Innsbruck-Land sowie in Osttirol erlassen. Die Raubtiere dürften für mehrere Schafsrisse Mitte September auf zwei Almen verantwortlich sein.

0 Kommentare

Wie berichtet, wurden auf einer Alm im Gemeindegebiet von Kolsassberg am vergangenen Mittwoch sechs tote und zwei verletzte Schafe gefunden, wobei letztere eingeschläfert werden mussten – nur wenige Tage, bevor sie am Sonntag zu ihrem Stall in Weerberg zurückgekehrt wären. Mehrere Tiere gelten weiterhin als vermisst. Das Land bestätigte nun den Verdacht auf eine Wolfsbeteiligung.

Auch in Leisach im Bezirk Lienz dürfte ein Wolf für den Tod von fünf Schafen sowie zehn vermisste Tiere verantwortlich sein, wie die Amtstierärztin nach einer Begutachtung feststellte. 

Wölfe dürfen bis Mitte Oktober geschossen werden
Tirols Landesregierung hat daher am Montag zwei Abschussverordnungen für Schadwölfe erlassen. Sie gelten ab sofort bis Mitte Oktober in einem Umkreis von zehn Kilometern um den Ort des Geschehens. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert, hieß es.

Lesen Sie auch:
Die Familie um Andreas (re.) und Florian Knapp hat aus aktuellem Anlass einen Buschen ...
Feststimmung getrübt
Nur Tage vorm Almabtrieb riss Wolf acht Schafe
21.09.2025

Fünf von 25 Verordnungen erfüllt
Insgesamt hat das Land heuer bereits 25 Abschussverordnungen für Wölfe erlassen, wovon fünf erfüllt werden konnten. Inklusive der beiden vom Montag sind derzeit neun aufrecht. Die Bevölkerung wird gebeten, allfällige Sichtungen und Beobachtungen von großen Beutegreifern zu melden. Das Sichtungsformular sowie weitere Informationen gibt es online: www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

