Land gab zwei weitere Wölfe zum Abschuss frei

Auch in Leisach im Bezirk Lienz dürfte ein Wolf für den Tod von fünf Schafen sowie zehn vermisste Tiere verantwortlich sein, wie die Amtstierärztin nach einer Begutachtung feststellte.

Wölfe dürfen bis Mitte Oktober geschossen werden

Tirols Landesregierung hat daher am Montag zwei Abschussverordnungen für Schadwölfe erlassen. Sie gelten ab sofort bis Mitte Oktober in einem Umkreis von zehn Kilometern um den Ort des Geschehens. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert, hieß es.