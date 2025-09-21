Nur Tage vorm Almabtrieb riss Wolf acht Schafe

Die verbliebenen, stark verschreckten Schafe wurden ins Tal gebracht. Doppelt bitter, da am heutigen Sonntag, nur wenige Tage später, das „Ausfohrafestl“ der Familie Knapp am Diesinghof stattfindet. „Wir haben lange überlegt, ob wir es trotzdem machen sollen“, räumt Andreas ein. Letztlich habe man sich aber dafür entschieden. „Das Vorbereiten ist viel Arbeit. Wir wollen uns auch nicht unterkriegen lassen.“ So finden der Almabtrieb der Kühe und das anschließende Fest heute ab 11 Uhr normal statt – nur ohne die Schafe. „Wir gehen erhobenen Hauptes, auch wenn vielleicht eine Träne fließt.“