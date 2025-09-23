Steirer warten doppelt so lang auf Urologen-Termin

Wie lange warten die Steirerinnen und Steirer im Schnitt, bis sie einen Termin bei einem Facharzt oder einer Fachärztin mit Kassenvertrag bekommen? Das Portal krankenversichern.at – ein digitaler Makler für private Krankenversicherungen – hat das kürzlich erhoben. In ganz Österreich führten die Studienautoren fast 1600 Mystery-Calls in Ordinationen durch, in der Steiermark war das Sample mit nur 213 deutlich kleiner. Dennoch zeigen die Zahlen eine mit Vorsicht zu genießende Tendenz: Hierzulande wartet man im Schnitt 104 Tage auf einen Termin beim Urologen – das sind dreieinhalb Monate und damit mehr als doppelt so lange wie im Österreich-Schnitt (48 Tage).