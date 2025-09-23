Steirer warten doppelt so lang auf Urologen-Termin

Erhebung: In der Steiermark warten Patienten im Schnitt 104 Tage auf einen Termin beim Urologen – das ist mehr als doppelt so lange wie im Bundesschnitt. Geduld braucht man auch bei Neurologen und Augenärzten.
Wie lange warten die Steirerinnen und Steirer im Schnitt, bis sie einen Termin bei einem Facharzt oder einer Fachärztin mit Kassenvertrag bekommen? Das Portal krankenversichern.at – ein digitaler Makler für private Krankenversicherungen – hat das kürzlich erhoben. In ganz Österreich führten die Studienautoren fast 1600 Mystery-Calls in Ordinationen durch, in der Steiermark war das Sample mit nur 213 deutlich kleiner. Dennoch zeigen die Zahlen eine mit Vorsicht zu genießende Tendenz: Hierzulande wartet man im Schnitt 104 Tage auf einen Termin beim Urologen – das sind dreieinhalb Monate und damit mehr als doppelt so lange wie im Österreich-Schnitt (48 Tage).
Große Unterschiede nach Fachrichtungen
Nach der Urologie folgen mit viel Abstand die Neurologie (63 Tage), Augenärzte (62 Tage), danach die Innere Medizin und die Hautärzte (54 bzw. 52 Tage). Im Bereich um die 40 Tage bewegen sich die Fachrichtungen Gynäkologie, Orthopädie, Psychiatrie sowie Hals-, Nasen- und Ohren. Schneller geht es beim Kinderarzt, auf den man im Schnitt 20 Tage wartet, sowie beim Kardiologen, der nach 18 Tagen einen Termin parat hat. In weniger als zwei Wochen bekommen die meisten bei einer Lungenfachärztin ein Datum zugewiesen.
Noch schneller geht es in der Radiologie mit neun Tagen. Und auf die eigene Hausärztin wartet man überhaupt nur einen einzigen Tag.
