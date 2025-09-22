SPÖ: „Blaulicht auch für die Tier-Rettung“

„Schutzwürdig“

Doch die Tierretter geben nicht auf. Marcus Serringer, Leiter des Tiermedizinischen Zentrums Teesdorf, setzt sich dafür ein, dass wie in Wien und Oberösterreich auch in Niederösterreich Tiere mit Blaulicht gerettet werden können. Rechtlich aufmunitioniert gehen Tierrettungsdienste einen Schritt weiter: Die Gesundheit von Tieren sei „schutzwürdig“, deshalb das Blaulicht durchaus zu vergeben wäre.