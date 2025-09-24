Startschuss! So ticken die steirischen Korbjäger

Bevor die Basketball-Saison startet, traf sich die „Steirerkrone“ mit den Kapitänen der drei Herren-Klubs Kapfenberg, Fürstenfeld und UBSC Graz. Nach einem durchwachsenen letzten Spieljahr – vor allem Kapfenberg und Fürstenfeld waren im Tabellenniemandsland zu finden – soll es diesmal erfolgreicher laufen.
Am meisten Druck lastet auf den Kapfenbergern: Von 2017 bis 2020 waren die Bulls Serienmeister. Damals schon dabei: Nemanja Krstic. Im Vergleich zu anderen Klubs, wo Spieler – vor allem Legionäre – gewechselt werden wie die Unterhosen, hat Kapfenberg mit Krstic einen steten Anführer. „Das ist meine sechste Saison in Folge“, so der Serbe, der längst Kapfenberger ist.
Firma mit Überdruckkammern
Mit Frau und Kind ist er heimelig geworden – und sogar nebenbei berufstätig! „Mit Tobias Schrittwieser hab ich eine Firma für Überdruckkammern gegründet, die helfen bei der Regeneration und körperlichen Themen“, so der Routinier, der von „Überdruck“ in Kapfenberg viel weiß. Die Bulls müssen siegen, zumindest das Halbfinale, wenn nicht Finale der Superliga sind für den motivierten Vorstand Pflicht. „Wir haben dafür heuer das richtige Team. Diese Gruppe ist anders, jeder will verteidigen, das ist unser Markenzeichen.“
„Auch einmal feiern gehen“
Siege waren hingegen in Fürstenfeld letzte Saison rar gesät – genau zwei (!) durften die Panthers eine ganze Saison lang verbuchen. „Heuer werden wir den Gegnern mehr auf die Nerven gehen“, ist sich Jonathan Wess sicher. Der erst 22-jährige Gratkorner wurde auserkoren, die neuen Fürstenfelder (die den Vorstand erweitern konnten) als Kapitän anzuführen.
Heuer werden wir den Gegnern mehr auf die Nerven gehen. Die Klubchefs hören das wohl nicht gerne, aber wir werden als Team sicher auch einmal zusammen feiern gehen und ein, zwei Bier trinken.“
Fürstenfeld-Kapitän Jonathan Wess
„Ich bin unseren Verantwortlichen sehr dankbar, zumal ich ja nebenbei in Graz studieren darf“, so der frühere Oberwarter und UBSCler, der weiß, was die richtige Mischung ist. „Die Klubchefs hören das wohl nicht gerne, aber wir werden als Team sicher auch mal zusammen feiern gehen, ein, zwei Bier trinken. Das gehört als Team dazu. Die Chemie stimmt bei uns!“
Rollentausch
Am wenigsten mit Kapitänsehren hat Alan Derado vom UBSC Graz gerechnet. Zumal das Eigengewächs, das seit der U16 bei UBSC Basketball spielt, erst 21 Jahre alt ist. Und früher Handballer bei der HSG Graz war! „Dann hab ich meinen Vater, der Basketballer war, aber gefragt, warum er mich nicht mal zum Basketball gebracht hat.“ Spät aber doch wurde ein Korbjäger aus Derado, der vor zwei Saisonen schon Vizemeister mit UBSC war. „Ein legendäres Jahr!“
Dort anzuschließen, wird angesichts der Konkurrenz in der Liga hart. „Aber eines weiß ich, ins untere Play-off der Liga will ich nie mehr“, so der FH-Student, der es auf dem Parkett wilder angehen lässt. „Wir laufen vor dem Match immer alle gegeneinander, um uns aufzustacheln. Manche Teams watschen sich auch ab – mal schauen, was uns einfällt.“
Kommentare
