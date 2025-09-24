Startschuss! So ticken die steirischen Korbjäger

Firma mit Überdruckkammern

Mit Frau und Kind ist er heimelig geworden – und sogar nebenbei berufstätig! „Mit Tobias Schrittwieser hab ich eine Firma für Überdruckkammern gegründet, die helfen bei der Regeneration und körperlichen Themen“, so der Routinier, der von „Überdruck“ in Kapfenberg viel weiß. Die Bulls müssen siegen, zumindest das Halbfinale, wenn nicht Finale der Superliga sind für den motivierten Vorstand Pflicht. „Wir haben dafür heuer das richtige Team. Diese Gruppe ist anders, jeder will verteidigen, das ist unser Markenzeichen.“