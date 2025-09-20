„Nicht jeder Halter ist psychisch auffällig“

„Suche nach Gefahr und Nervenkitzel“

Doch was motiviert jemanden überhaupt, derart giftige Tiere zu halten? Aus wissenschaftlicher Sicht, auch wenn in dem Bereich sehr wenig erforscht ist, gibt es laut dem psychiatrischen Gerichtssachverständigen Manfred Walzl verschiedene Gründe. „Zum einen ist es die Faszination für das Gefährliche“, weiß der Mediziner. „Dann gibt es diejenigen mit dem Bedürfnis nach Kontrolle und Macht. Da wird es dann auch psychisch interessanter.“