Haubenlokal „GÖRG“ erstrahlt bald in neuem Glanz

Die beiden Brüder betreiben das Lokal bereits seit 2024. Mitgearbeitet wird aber bereits seit 2016. Mit der Übernahme kam es auch zum neuen Namen - nämlich „GÖRG“. Warum? „Wir wollten den alten Namen einfach loswerden. Erstens gibt es das besagte Kupferdach gar nicht mehr und zweitens gibt es auch noch einige andere Lokale mit diesem Namen“, erklärt Stefan Görg. So kam es auch schon vor, dass eine Zehnergruppe von Leuten in einem anderen Kupfer-Dachl reserviert hatte und am Sonntagmittag plötzlich in Katzelsdorf vor der Tür standen, erzählt er.