Lokal-Neueröffnung

Haubenlokal „GÖRG“ erstrahlt bald in neuem Glanz

Niederösterreich
22.09.2025 13:00
Seit 2016 im Betrieb, seit 2024 auch Besitzer des Lokals „GÖRG“, vormals Kupfer-Dachl – die ...
Seit 2016 im Betrieb, seit 2024 auch Besitzer des Lokals „GÖRG“, vormals Kupfer-Dachl – die Brüder Stefan und Martin Görg(Bild: Krone KREATIV/Philip Steyrer)

Das ehemalige „Kupfer-Dachl“ in Katzelsdorf im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt wird gerade renoviert. Voraussichtlich am 10. Oktober eröffnen die Brüder Stefan und Martin das Haubenlokal unter ihrem Familiennamen „GÖRG“ neu.

0 Kommentare

Seit 1968 gibt es das Lokal in Katzelsdorf bereits. Gegründet wurde es von den Großeltern von Martin und Stefan Görg, die das Haubenlokal heute betreiben. Ursprünglich als Heurigenbetrieb eröffnet, ist es heute mit drei Hauben (Gault Millau) und zwei Gabeln (Falstaff) ausgezeichnet und weit über die Bezirksgrenze hinaus bekannt.

Momentan ist das Lokal geschlossen, denn es wird groß umgebaut und erneuert. Das gesamte Restaurant samt Küche und Terrasse wird demnächst topmodern und im neuen Glanz erstrahlen.

Stammkunden beteiligten sich finanziell an Renovierung
Ein Teil der Renovierungskosten, nämlich 150.000 Euro, wurden dafür mittels Crowdfunding aufgestellt. „Ein Gast hat uns auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht“, so Stefan Görg. Zahlreiche Stammkunden nahmen diese Gelegenheit wahr und erhalten jetzt als Gegenleistung regelmäßig Gutscheine für Menüs oder Kochkurse. „Nur zwei davon wollen ihre Zinsen in Form von Geld zurück“, freut sich Stefan Görg über diese gelungene Aktion

Derzeit noch Baustelle, für 10. Oktober ist die Neueröffnung geplant.
Derzeit noch Baustelle, für 10. Oktober ist die Neueröffnung geplant.(Bild: zVg Privat)
Karl und Gertrud Görg, die Eltern von Martin und Stefan, helfen nach wie vor tatkräftig im ...
Karl und Gertrud Görg, die Eltern von Martin und Stefan, helfen nach wie vor tatkräftig im Betrieb mit.(Bild: zVg Privat)
Stefan Görg kochte bereits in Koblenz und auch im Triad in Krumbach.
Stefan Görg kochte bereits in Koblenz und auch im Triad in Krumbach.(Bild: zVg Privat)
Martin Görg kann sammelte Erfahrungen bereits in namhaften Lokalen wie Linsberg Asia oder ...
Martin Görg kann sammelte Erfahrungen bereits in namhaften Lokalen wie Linsberg Asia oder Steirereck in Wien.(Bild: zVg Privat)

Die beiden Brüder betreiben das Lokal bereits seit 2024. Mitgearbeitet wird aber bereits seit 2016. Mit der Übernahme kam es auch zum neuen Namen - nämlich „GÖRG“. Warum? „Wir wollten den alten Namen einfach loswerden. Erstens gibt es das besagte Kupferdach gar nicht mehr und zweitens gibt es auch noch einige andere Lokale mit diesem Namen“, erklärt Stefan Görg. So kam es auch schon vor, dass eine Zehnergruppe von Leuten in einem anderen Kupfer-Dachl reserviert hatte und am Sonntagmittag plötzlich in Katzelsdorf vor der Tür standen, erzählt er.

Die Arbeit im Lokal teilen sich die beiden Brüder auf. „Alle vier bis sechs Wochen wechseln wir uns mit Küche und Service ab. Martin macht mehr Buchhaltung, ich dafür mehr Marketing. Und auch die Eltern helfen nach wie vor fleißig mit“, erzählt Stefan. 

So soll das Lokal nach der Eröffnung im Oktober aussehen.
So soll das Lokal nach der Eröffnung im Oktober aussehen.(Bild: zVg Privat)
Modernes Ambiente vereint mit ländlicher Gastfreundlichkeit – den Brüdern ist es besonders ...
Modernes Ambiente vereint mit ländlicher Gastfreundlichkeit – den Brüdern ist es besonders wichtig, dass sich auch Gäste aus dem Ort hier wohlfühlen.(Bild: zVg Privat)

Großen Wert legen die beiden darauf, dass auch die Einheimischen gerne in ihr Lokal kommen und die Speisen so regional wie nur möglich sind.

Voraussichtlich am 10. Oktober ist die Neueröffnung geplant – mit noch mehr Sitzplätzen und einem noch schöneren Ambiente: https://www.restaurant-goerg.at/

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Niederösterreich

krone.tv

