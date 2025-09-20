Erschöpfte Alpinistin nach Panikattacke gerettet

Die Tour hatten sie länger geplant, am Ende geriet ein Paar in den Tiroler Bergen in akute Not. Aufgrund von Erschöpfung und einer Panikreaktion war eine Italienerin (24) nicht mehr in der Lage, selbstständig weiterzugehen. Wieder einmal musste ein Hubschrauber her.
Am Freitag kurz nach 18.30 Uhr wurde der Bergnotfall im Bereich der Hüttenspitz in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) gemeldet. „Ein 31-jähriger Österreicher und seine 24-jährige italienische Begleiterin waren beim Abstieg in Schwierigkeiten geraten“, heißt es seitens der Polizei.
Bergsteiger blieben unverletzt
Die Frau war erschöpft und erlitt eine Panikattacke. „Sie war nicht mehr in der Lage, selbstständig weiterzugehen“, erklärt die Exekutive. Das Paar wurde schließlich durch die Crew des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ mittels Taubergung geborgen und zum Zwischenlandeplatz in Absam geflogen. Die Bergsteiger waren unverletzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.