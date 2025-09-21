Vorteilswelt
Preis für Designer

56 Projekte rittern um den begehrten „Tirolissimo“

Tirol
21.09.2025 17:00
(Bild: Birbaumer Christof)

Der Werbe- und Designerpreis „Tirolissimo“ wird heuer zum letzten Mal verliehen. Dafür gab es stolze 328 Einreichungen. Wie es weitergeht, wird im Zuge der Awardshow verraten.

In seine finale Runde geht am 7. Oktober der 1989 ins Leben gerufene Tirolissimo, wie die „Krone“ berichtete. Laut der Wirtschaftskammer wurden für den Werbe- und Designerpreis in 21 Kategorien stolze 328 Arbeiten eingereicht. Aus diesen nominierte die hochkarätige Jury 56 Projekte. „In dieser Zahl sind die späteren Gewinner und Gewinnerinnen bereits enthalten, die jedoch erst bei der Awardshow bekannt gegeben werden“, heißt es.

Ob es dennoch weitergeht? Das lüften wir im Rahmen der Awardshow in der Messe Innsbruck.

Kurt Höretzeder

Gregor Bloéb wird durch den Abend führen
Neben den klassischen Kategorien wie Image-Film, Werbetext, Corporate Design oder Online-Marketing wird auch heuer wieder der Titel „Kunde des Jahres“ vergeben. Auch Tirols kreativer Nachwuchs wird seinen Auftritt auf der großen Bühne bekommen. Durch den Gala-Abend wird der bekannte Schauspieler Gregor Bloéb führen.

„Der Tirolissimo war stets ein Spiegel der Zeit und der Branche. Und der letzte seiner Art wird er wohl gewesen sein. Ob es dennoch weitergeht? Das lüften wir im Rahmen der Awardshow in der Messe Innsbruck“, sagt WK-Fachgruppenobmann Kurt Höretzeder.

