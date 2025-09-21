56 Projekte rittern um den begehrten „Tirolissimo“

In seine finale Runde geht am 7. Oktober der 1989 ins Leben gerufene Tirolissimo, wie die „Krone“ berichtete. Laut der Wirtschaftskammer wurden für den Werbe- und Designerpreis in 21 Kategorien stolze 328 Arbeiten eingereicht. Aus diesen nominierte die hochkarätige Jury 56 Projekte. „In dieser Zahl sind die späteren Gewinner und Gewinnerinnen bereits enthalten, die jedoch erst bei der Awardshow bekannt gegeben werden“, heißt es.