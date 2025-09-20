Bühne frei für jedermaun: „Behamians“ spielen auf

Das Quartett BEHAMIANs spielt Coverversionen und Eigenkompositionen

Sängerin Hannah Toriser kennt man aus verschiedenen Musicals des A-Capella-Chors Weinviertel. Anna Seltenhammer, deren Leidenschaft Schauspiel und Gesang sind, komplettiert die weiblichen Gesangsstimmen der Band. Die Weinviertler Musiker der Band „Recharged“, Benjamin Koci und Michael Brunner legen das musikalische Fundament für die Eigeninterpretationen von bekannten und weniger bekannten Liedern im ruhigen „unplugged“ Format, mit Gesang, Akustikgitarre und Klavier.