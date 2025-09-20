Bühne frei für jedermaun: „Behamians“ spielen auf

Der Verein „Jedermaun & Co.“, der für hochwertige Aufführungen im Weinviertel bekannt ist, gibt unter dem Motto „Bühne frei“ jungen Musiktalenten die Chance, vor größerem Publikum aufzutreten.
Heute, 20 Uhr, ist es für die „BEHAMIANs“ im Kulturhaus Poysdorf so weit. Bei freiem Eintritt – eben für „jedermaun“ – wird das Konzert um 19 Uhr gestartet.
Das Quartett BEHAMIANs spielt Coverversionen und Eigenkompositionen
Sängerin Hannah Toriser kennt man aus verschiedenen Musicals des A-Capella-Chors Weinviertel. Anna Seltenhammer, deren Leidenschaft Schauspiel und Gesang sind, komplettiert die weiblichen Gesangsstimmen der Band. Die Weinviertler Musiker der Band „Recharged“, Benjamin Koci und Michael Brunner legen das musikalische Fundament für die Eigeninterpretationen von bekannten und weniger bekannten Liedern im ruhigen „unplugged“ Format, mit Gesang, Akustikgitarre und Klavier.
Für viel musikalischen Schwung ist gesorgt
Das Repertoire der BEHAMIANs reicht von Popularmusik zum Mitwippen über bewegende Musical-Melodien bis hin zu jazzigen Klängen. Mehrstimmiger Gesang unterstreichen mit Gitarren- und Klaviersounds, damit sind musikalische Highlights für ein breites Publikum garantiert.
