Auto fuhr Schlangenlinien: Mopedlenkerin gestürzt

Fataler Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Tiroler Münster (Bezirk Kufstein): Eine 16-Jährige kam mit ihrem Moped zu Sturz, als sie einem in Schlangenlinien daherkommenden Auto ausweichen wollte. Der Pkw-Lenker fuhr einfach weiter.
Die Jugendliche war mit dem Moped gegen 20.45 Uhr im Ortsteil Gröben unterwegs, als ihr auf einer Anhöhe ein Pkw entgegenkam. „Laut Angaben der Moped-Lenkerin war das Auto in Schlangenlinien unterwegs und sei auf ihrer Fahrspur entgegengekommen“, heißt es seitens der Polizei. Die 16-Jährige musste nach links ausweichen, bremste und geriet dabei ins Rutschen. Das Moped prallte gegen die Leitschiene.
Passanten eilten zu Hilfe
Die Lenkerin stürzte vom Moped und kam auf der Straße mit erheblichen Verletzungen zu liegen. „Unbeteiligte Passanten kamen ihr wenig später zu Hilfe. Sie befindet sich derzeit in häuslicher Pflege“, berichten die Ermittler.
Schwarzes Auto gesucht
Der Lenker des entgegenkommenden Pkw habe sein Fahrzeug weder abgebremst noch habe er angehalten. Er sei in östliche Richtung weitergefahren. Beim Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes Auto mit Kufsteiner Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Kramsach bittet um Hinweise.
