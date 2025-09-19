Auto fuhr Schlangenlinien: Mopedlenkerin gestürzt

Die Jugendliche war mit dem Moped gegen 20.45 Uhr im Ortsteil Gröben unterwegs, als ihr auf einer Anhöhe ein Pkw entgegenkam. „Laut Angaben der Moped-Lenkerin war das Auto in Schlangenlinien unterwegs und sei auf ihrer Fahrspur entgegengekommen“, heißt es seitens der Polizei. Die 16-Jährige musste nach links ausweichen, bremste und geriet dabei ins Rutschen. Das Moped prallte gegen die Leitschiene.