Anti-Nobelpreis für Forscher aus Niederösterreich

„Verdauung“ Oberthema bei Gala in Boston

Bei den weiteren prämierten Arbeiten ging es etwa um Pizza essende Eidechsen, Knoblauch in der Muttermilch oder die Wachstumsrate eines Fingernagels. Die traditionell schrille Gala fand vor rund 1000 Zuschauern und Zuschauerinnen in einem Universitätsgebäude in der Ostküstenmetropole Boston statt – diesmal mit dem Oberthema „Verdauung“.