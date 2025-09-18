Schlammbewohner soll „Fisch des Jahres“ werden

Er ist kaum größer als ein Kugelschreiber – und stark gefährdet. Eine besondere Auszeichnung soll den Schlammpeitzger retten.
Er ist kaum länger als ein Kugelschreiber, unscheinbar braun gefärbt und lebt verborgen im Schlamm - und doch ist der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) eine wahre Schlüsselfigur für die Biodiversität unserer Auen. Dieser kleine akut vom Aussterben bedrohte Fisch ist ein echter Überlebenskünstler: Er kann Luft über den Darm aufnehmen und selbst in schlammigen, sauerstoffarmen Tümpeln überleben. Wenn Gewässer austrocknen oder zufrieren, gräbt er sich tief in den Schlamm ein und deckt seinen Sauerstoffbedarf über Darm- und Hautatmung.
„Man hört es dann, als würde jemand in die Badewanne blubbern“, schmunzelt Biologe Gerhard Käfel - eine skurrile, aber bewundernswerte Fähigkeit, die dem Schlammpeitzger seinen Spitznamen eingebracht hat. Trotz dieser Tricks ist der kleine Fisch in Österreich vom Aussterben bedroht. Der Verlust naturnaher Lebensräume, Verbauung und Verlandung setzen auch diesem Spezialisten massiv zu. Nur in den March-Thaya-Auen existieren noch stabile Populationen.
So kann er gerettet werden
Genau hier setzt das Revitalisierungsprojekt des Vereins AURING an. Alte Gräben werden wieder geöffnet, Dammbalken halten das Wasser länger zurück, verlandete Flachwasserbereiche werden ausgegraben, Laichplätze entstehen neu. Insgesamt 350 Meter alte Grabenverbindungen werden reaktiviert, um den Fischen neue Wanderwege zu eröffnen. Schritt für Schritt entstehen so wertvolle Kleingewässer, die nicht nur dem Schlammpeitzger, sondern auch vielen weiteren Tier- und Pflanzenarten neue Lebensräume bieten.
Am 19. September wurden Jungfische aus einem Forschungsprojekt der Universität Innsbruck in einen renaturierten Abschnitt eines alten Thayalaufs ausgewildert. Diese kleinen Hoffnungsträger sollen die Bestände stabilisieren und gleichzeitig Aufmerksamkeit auf die Bedeutung naturnaher Auen und den Schutz seltener Arten lenken.
Fisch im Museum
Auch das Museum Niederösterreich in St. Pölten engagiert sich für den Schlammpeitzger. Früher schon im Aquarium des „Hauses für Natur“ zu sehen, sollen dort nun wieder lebende Tiere präsentiert werden. Zoologieleiter Ronald Lintner, der seit 2019 die zoologische Leitung innehat, betont: „Der Schlammpeitzger ist ein ideales Beispiel dafür, wie kleinste Arten große Geschichten über Überleben, Schutz von Lebensräumen und Verantwortung des Menschen erzählen können.“ Lintner nutzt den Fisch als Botschafter für Forschung, Naturschutz, Umweltbildung und Erholung – unterstützt durch lebende Tiere, Videos, Fotos und Diskussionsrunden.
Und vielleicht trägt der kleine Fisch bald sogar einen offiziellen Titel: Noch bis 30. September 2025 kann jeder mitbestimmen, ob der Schlammpeitzger zum „Fisch des Jahres 2026“ gewählt wird. Ein unscheinbares Tier – und doch ein Symbol dafür, wie sehr das Große im Kleinen liegt.
Voting: www.fisch-des-jahres.info
