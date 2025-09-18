Schlammbewohner soll „Fisch des Jahres“ werden

Er ist kaum länger als ein Kugelschreiber, unscheinbar braun gefärbt und lebt verborgen im Schlamm - und doch ist der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) eine wahre Schlüsselfigur für die Biodiversität unserer Auen. Dieser kleine akut vom Aussterben bedrohte Fisch ist ein echter Überlebenskünstler: Er kann Luft über den Darm aufnehmen und selbst in schlammigen, sauerstoffarmen Tümpeln überleben. Wenn Gewässer austrocknen oder zufrieren, gräbt er sich tief in den Schlamm ein und deckt seinen Sauerstoffbedarf über Darm- und Hautatmung.

„Man hört es dann, als würde jemand in die Badewanne blubbern“, schmunzelt Biologe Gerhard Käfel - eine skurrile, aber bewundernswerte Fähigkeit, die dem Schlammpeitzger seinen Spitznamen eingebracht hat. Trotz dieser Tricks ist der kleine Fisch in Österreich vom Aussterben bedroht. Der Verlust naturnaher Lebensräume, Verbauung und Verlandung setzen auch diesem Spezialisten massiv zu. Nur in den March-Thaya-Auen existieren noch stabile Populationen.