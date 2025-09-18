Schüler im Schnee in Not und Opernball-Debütanten

Ein 24-Jähriger kündigte „zum Spaß“ einen IS-Anschlag an, und wird nun, mit 18 Monate Haft, härter bestraft als manch echter Terrorist. UND: Im Schnee steckengeblieben: Deutsche Schüler gerieten mit Mountainbikes in den Tiroler Alpen in Not. Außerdem: Was muss man können, um als Debütant am Wiener Opernball teilzunehmen? Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.