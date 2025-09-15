Emil ist und bleibt Wahl-Niederösterreicher

Der Gast aus dem Norden wurde am Montag noch nicht gesichtet, befindet sich aber immer noch in Niederösterreich. Die letzte Sichtung war am Sonntag in Ochsenbach in der Gemeinde Steinakirchen am Forst.

Seit seiner Einreise im heurigen August hat er viele Kilometer zurückgelegt und mindestens dreimal die Donau überquert. Zu Besuch war er bereits in sieben niederösterreichischen Bezirken: Mistelbach, Korneuburg, Tulln, St. Pölten, Melk, Amstetten und nun Scheibbs.