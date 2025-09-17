Lösemittel trat aus
Chemieunfall in Werk: Ein Toter, mehrere Verletzte
Mittwochfrüh ist in einem Chemiewerk im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt während der Arbeiten ein gefährlicher Stoff ausgetreten. Eine Person überlebte den Unfall nicht, weitere wurden verletzt.
Das Unglück ereignete sich gegen 5 Uhr im Romonta-Werk im Amsdorf in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land.
Ein Sprecher der Firma bestätigte, dass es einen tödlichen Unfall gegeben hatte. Im Bereich der Wachsfabrik sei bei Arbeiten ein Lösemittelgemisch ausgetreten. Bei dem Verstorbenen handle es sich um einen männlichen Kollegen.
Zwei Kollegen hatten versucht, den Mann zu retten und seien dabei verletzt worden, sagte der Sprecher. Sie würden im Krankenhaus behandelt, seien jedoch außer Lebensgefahr.
Kollegen und Sanitäter bei Rettungsversuch verletzt
Nach Angaben der Polizei wurden außerdem zwei zur Hilfe gerufene Sanitäter verletzt. Derzeit werde ermittelt, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, sagte die Polizeisprecherin. Romonta sei im engen Austausch mit den zuständigen Behörden, sagte der Firmensprecher.
Romonta ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Montanwachs. Dies wird unter anderem für Schuhcreme und Bohnerwachs verwendet.
