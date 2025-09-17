Chemieunfall in Werk: Ein Toter, mehrere Verletzte

Ein Sprecher der Firma bestätigte, dass es einen tödlichen Unfall gegeben hatte. Im Bereich der Wachsfabrik sei bei Arbeiten ein Lösemittelgemisch ausgetreten. Bei dem Verstorbenen handle es sich um einen männlichen Kollegen.

Zwei Kollegen hatten versucht, den Mann zu retten und seien dabei verletzt worden, sagte der Sprecher. Sie würden im Krankenhaus behandelt, seien jedoch außer Lebensgefahr.