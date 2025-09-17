Müll wird in Salzburg-Gnigl illegal entsorgt

Im Salzburger Stadtteil Gnigl gibt es Probleme mit illegaler Müllablagerung. Im Bereich der Kreuzung Bundschuhstraße und Schillinghofstraße wird Müll immer wieder in großen Mengen einfach neben die Container geworfen.
Bei der Kreuzung Bundschuhstraße und Schillinghofstraße wird Müll immer wieder neben den Containern entsorgt. Zudem sind die Container regelmäßig überfüllt. Nicht nur für die angrenzenden Anrainer ist das eine Belastung, sondern auch für den naheliegenden Spielplatz Aglassingerstraße.
SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes fordert jetzt Maßnahmen durch die Stadt. „Regelmäßige Kontrollen durch das städtische Ordnungsamt können in einem ersten Schritt rasch umgesetzt werden“, appelliert Lankes an den zuständigen Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP). „Es kann nicht sein, dass die Anrainerinnen und Anrainer unter dem rücksichtslosen Verhalten Einzelner leiden“, findet der Gemeinderat.
