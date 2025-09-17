Der Herbst steht für das Zeitalter des Ungewissen

Schon der Travelator führt den Besucher vom Foyer direkt in die „Road to Nowhere“. Dabei handelt es sich um eine Arbeit des Duos zweintopf, die in einer Tiefgarage ein Fenster ins Ungewisse öffnet. Geradezu episch ist die Video- und Klanginstallation „The Raft“ des 2024 verstorbenen Künstlers Bill Viola. Eine klare Referenz für seine überwältigende Arbeit ist Géricaults Gemälde „Das Floß der Medusa“, da wie dort geht es um die Widerstandskraft des Menschen.