Neue Initiative im Streit um Notarztstützpunkte

„Gemeinsam erreichen wir, dass auch künftig schnelle Hilfe im Notfall garantiert bleibt“, ist Stadtchef Werner Krammer optimistisch. Den Auftakt stellt eine Info-Veranstaltung am 15. Oktober dar, die auch über Livestream übertragen wird. Mit dabei sind führende Köpfe des NÖ Rettungswesens, wie Rotkreuz-Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt oder Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer, aber auch Gegner der Notarzt-Einsparungen, wie Alfred Lichtenschopf vom Komitee „Herzalarm“.