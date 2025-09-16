Ein Fußball-Teamchef als „Bienenflüsterer“

Franco Foda lässt den Kosovo von der WM-Premiere träumen, in Graz stellte er sich am Dienstag für BeeWild wieder in den Dienst der guten Sache
Mit Bee Wild hat Unternehmer Manfred Hohensinner ein einzigartiges Umwelt- und Gesellschaftsprojekt gestartet. Seit Anbeginn ist auch Fußball-Trainer Franco Foda an Bord. „Ich glaube, ich war sogar der erste Botschafter überhaupt“, lächelt Sturms ehemaliger Meistermacher, der nun als Teamchef vom Kosovo das kleine Balkan-Land von der ersten WM-Teilnahme überhaupt träumen lässt.
Gestern weilte er mit dem Frutura-Boss am Grazer Lustbühel, wo gemeinsam mit Kindern eine neue Bienenwiese eingeweiht wurde. „Ich war wirklich erstaunt und begeistert, was die Kinder schon alles wissen und wie interessiert sie am Thema sind.“
Für Foda gibt es zum Artenschutz keine Alternative: „Gerade, weil ich auch selbst mittlerweile stolzer Großvater von zwei Enkelkindern bin. Deshalb müssen wir unsere Inhalte weitervermitteln – denn ohne Bienen wäre kein Leben möglich.“
Bei der Einweihung der Schaufläche am Lustbühel war auch die Grazer Stadtpolitik dabei. „Durch die Kooperation mit BeeWild bringen wir nicht nur Umwelt- und Naturthemen noch stärker in den Schulalltag, sondern sensibilisieren Kinder für die Artenvielfalt unserer Erde“, ist Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) überzeugt, der wie Stadtsenatskollege Manfred Eber (KPÖ) vor Ort war.
Wissenschaftliche Studie am Lustbühel
„Mit BeeWild verbinden wir innovative Landwirtschaft, Bildung und die aktive Einbindung der Bevölkerung – und schaffen so einen Mehrwert für Umwelt und Stadtgesellschaft“, freut sich Initiator Manfred Hohensinner. Am Lustbühel wird auf einer rund 2500 Quadratmeter großen Fläche auch eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, wie sie die neu geschaffenen Flächen auf die Artenvielfalt auswirken.
