Ein Fußball-Teamchef als „Bienenflüsterer“

Bei der Einweihung der Schaufläche am Lustbühel war auch die Grazer Stadtpolitik dabei. „Durch die Kooperation mit BeeWild bringen wir nicht nur Umwelt- und Naturthemen noch stärker in den Schulalltag, sondern sensibilisieren Kinder für die Artenvielfalt unserer Erde“, ist Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) überzeugt, der wie Stadtsenatskollege Manfred Eber (KPÖ) vor Ort war.