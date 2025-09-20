Erleben Sie die Söhne Mannheims in Ternitz!

Der Verein „Event Kultur Ternitz“ begeht seinen 20. Geburtstag und aus diesem Anlass verlosen wir 10 x 2 Karten für das grandiose Konzert der Söhne Mannheims in der Stadthalle Ternitz am Samstag, dem 18. Oktober 2025!
Die Söhne Mannheims feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und geben in Österreich exklusiv nur zwei Konzerte. Ihr Programm lautet „SÖHNE MANNHEIMS PIANO“ und bietet Musikgenuss auf höchstem Niveau – ein Klavier, fünf Stimmen, geradezu ein Unplugged-Konzert. Unterstützt werden sie dabei auch von Sänger und Musical-Star Cesár Sampson - es wird also ein Event der Extraklasse!
Mitmachen und gewinnen
Spielen Sie schnell mit und sichern Sie sich Ihre Tickets im Wert von jeweils Euro 47,50! Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 13.10. , 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich Newsletters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
