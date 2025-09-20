Erleben Sie die Söhne Mannheims in Ternitz!

Die Söhne Mannheims feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und geben in Österreich exklusiv nur zwei Konzerte. Ihr Programm lautet „SÖHNE MANNHEIMS PIANO“ und bietet Musikgenuss auf höchstem Niveau – ein Klavier, fünf Stimmen, geradezu ein Unplugged-Konzert. Unterstützt werden sie dabei auch von Sänger und Musical-Star Cesár Sampson - es wird also ein Event der Extraklasse!