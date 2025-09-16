Gmünd erhält Busbahnhof und öffentliches WC

Lange kämpfte man in der Künstlerstadt mit dem Verkehrschaos, das meist durch Busse verursacht wurde. Ein neues Busterminal soll wieder für mehr Ordnung sorgen. Und im Zuge dessen soll auch die langersehnte öffentliche WC-Anlage errichtet werden.
Der geplante und für den Ort notwendige Busterminal in der Künstlerstadt Gmünd steht kurz vor der Umsetzung. Wie bereits berichtet, soll er dem Verkehrschaos in der Innenstadt, das vor allem durch Busse verursacht wird, entgegenwirken.
Geplant ist die moderne Station am „Xanadu“-Parkplatz. „Und nicht mehr – wie eigentlich vorgesehen – beim alten Spargebäude in der Vorstadt“, sagt Vizebürgermeister Philipp Schober. Der neue Standort biete nicht nur Vorteile für die Verkehrsorganisation, sondern trage auch zu einem positiven Stadtbild bei.
„Mit dieser Lösung wird ein zentral gelegener Umstiegsknoten geschaffen, der den Hauptplatz von den bisherigen Busfrequenzen entlastet und dennoch in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum liegt.“ Zudem ist die Bushaltestelle direkt an der Katschberg Bundesstraße B 99 gelegen.
Das Busterminal soll noch diesen Dezember in Betrieb genommen werden. „Also rechtzeitig bis zum geplanten Fahrplanwechsel, der mit dem Start der Koralmbahn durchgeführt wird“, erklärt der rote Vize-Chef im Gespräch mit der „Krone“.
Langersehnte Toilette soll endlich kommen
Worüber sich die Stadtgemeinde noch freut: über die Umsetzung der von Gästen langersehnten öffentlichen WC-Anlage. Denn bisher fehlte das für einen Tourismusort, wie Gmünd, wichtige Angebot.
„Eine öffentliche Toilettenanlage ist notwendig für unsere Stadt, da sie die Besucherfreundlichkeit erhöht, das Stadtimage positiv beeinflusst und die Gesundheit und Hygiene der Besucher und Einwohner unterstützt“, betont Schober. Diese Sanitäranlage soll auch im Bereich der neuen Busstation errichtet werden.
Kommentare
