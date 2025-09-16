Gmünd erhält Busbahnhof und öffentliches WC

Geplant ist die moderne Station am „Xanadu“-Parkplatz. „Und nicht mehr – wie eigentlich vorgesehen – beim alten Spargebäude in der Vorstadt“, sagt Vizebürgermeister Philipp Schober. Der neue Standort biete nicht nur Vorteile für die Verkehrsorganisation, sondern trage auch zu einem positiven Stadtbild bei.