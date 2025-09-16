Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weniger Verkehrschaos

Gmünd erhält Busbahnhof und öffentliches WC

Kärnten
16.09.2025 15:59
Auf diesem Platz soll der Busbahnhof entstehen, wo auch die WC-Anlage zu finden sein wird
Auf diesem Platz soll der Busbahnhof entstehen, wo auch die WC-Anlage zu finden sein wird(Bild: Elisa Aschbacher)

Lange kämpfte man in der Künstlerstadt mit dem Verkehrschaos, das meist durch Busse verursacht wurde. Ein neues Busterminal soll wieder für mehr Ordnung sorgen. Und im Zuge dessen soll auch die langersehnte öffentliche WC-Anlage errichtet werden. 

0 Kommentare

Der geplante und für den Ort notwendige Busterminal in der Künstlerstadt Gmünd steht kurz vor der Umsetzung. Wie bereits berichtet, soll er dem Verkehrschaos in der Innenstadt, das vor allem durch Busse verursacht wird, entgegenwirken.

Geplant ist die moderne Station am „Xanadu“-Parkplatz. „Und nicht mehr – wie eigentlich vorgesehen – beim alten Spargebäude in der Vorstadt“, sagt Vizebürgermeister Philipp Schober. Der neue Standort biete nicht nur Vorteile für die Verkehrsorganisation, sondern trage auch zu einem positiven Stadtbild bei.

„Mit dieser Lösung wird ein zentral gelegener Umstiegsknoten geschaffen, der den Hauptplatz von den bisherigen Busfrequenzen entlastet und dennoch in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum liegt.“ Zudem ist die Bushaltestelle direkt an der Katschberg Bundesstraße B 99 gelegen.

Das Busterminal soll noch diesen Dezember in Betrieb genommen werden. „Also rechtzeitig bis zum geplanten Fahrplanwechsel, der mit dem Start der Koralmbahn durchgeführt wird“, erklärt der rote Vize-Chef im Gespräch mit der „Krone“.

Langersehnte Toilette soll endlich kommen
Worüber sich die Stadtgemeinde noch freut: über die Umsetzung der von Gästen langersehnten öffentlichen WC-Anlage. Denn bisher fehlte das für einen Tourismusort, wie Gmünd, wichtige Angebot.

„Eine öffentliche Toilettenanlage ist notwendig für unsere Stadt, da sie die Besucherfreundlichkeit erhöht, das Stadtimage positiv beeinflusst und die Gesundheit und Hygiene der Besucher und Einwohner unterstützt“, betont Schober. Diese Sanitäranlage soll auch im Bereich der neuen Busstation errichtet werden.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.665 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
119.873 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2886 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1632 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Kärnten
Weniger Verkehrschaos
Gmünd erhält Busbahnhof und öffentliches WC
ÖFB-Cup auf krone.tv
WAC gegen Reichenau – ab 18 Uhr im LIVESTREAM
Kärntner mit dabei
Mit Wasserflugzeugen über Bella Italia!
Auf Baustelle
Arbeiter unter Bagger geraten: schwer verletzt
VP wechselt Stadtrat
„Chaos im Rathaus! So darf es nicht weitergehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf