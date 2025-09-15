Mölzer im Duell:

„Motivation, Kickl zu verhindern, ist verraucht“

Das Duell: Glawischning vs Mölzer
15.09.2025 21:15
0 Kommentare

Ein halbes Jahr nach ihrem Start hat die Regierung bereits ihre Mehrheit verloren - das zeigte eine neue Umfrage im Auftrag der „Krone“. Eva Glawischnig kritisierte: „Bisher gab es nur Sparpakete, keine Reformen – das verunsichert die Menschen. Diese Umfrage überrascht mich überhaupt nicht.“ Andreas Mölzer legte nach: „Die Motivation, Kickl zu verhindern, ist verraucht. Statt Reformen setzt die ÖVP auf schmerzhafte Einschnitte – und hat den Sauhaufen selbst verursacht.“ Weitere Duell-Themen: Das Attentat an Charlie Kirk und der Zoff rund um die Teilnahme Israels am Songcontest. Das ganze Video sehen Sie oben!

