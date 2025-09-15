Alko-Lenkerin krachte gegen Baum: Lebensgefahr

Sonntagabend gegen 17.55 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Beifahrer, einem 34-Jährigen, beide aus Graz, auf der Andritzer Reichsstraße. Laut ersten Erhebungen der Polizei dürfte die stark alkoholisierte Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht sein. Durch den Aufprall wurde das Auto gedreht, prallte gegen einen weiteren Baum und kam schwer beschädigt an einer Böschung zum Stillstand.