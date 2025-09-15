Alko-Lenkerin krachte gegen Baum: Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend in Graz-Andritz: Eine laut Polizei stark alkoholisierte Lenkerin kam mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und der Beifahrer wurden schwer verletzt.
Sonntagabend gegen 17.55 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Beifahrer, einem 34-Jährigen, beide aus Graz, auf der Andritzer Reichsstraße. Laut ersten Erhebungen der Polizei dürfte die stark alkoholisierte Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht sein. Durch den Aufprall wurde das Auto gedreht, prallte gegen einen weiteren Baum und kam schwer beschädigt an einer Böschung zum Stillstand.
Lenkerin in kritischem Zustand
Der 34-jährige Beifahrer verletzte sich schwer, die 38-jährige Fahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde laut Berufsfeuerwehr Graz von einem Notarzt- und Sanitäterteam erfolgreich reanimiert und mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Der Beifahrer kam ebenfalls ins Spital. Die Berufsfeuerwehr stand mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Die Fahrerin befindet sich in einem kritischen Zustand.
