Seniorinnen segelten zehn Meter durch die Luft

Dramatische Szenen spielten sich am Samstag bei St. Petersberg in Silz (Tiroler Bezirk Imst) ab. Zwei Frauen (69 und 78) stürzten in einer Kurve mit ihrem Auto eine Böschung hinunter und hoben dabei vom Boden ab. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Zu dem schweren Unfall kam es am Stamstag gegen 14 Uhr auf der Gemeindestraße in Silz. Dort fuhr eine 78-jährige Deutsche, die in Österreich lebt, bergwärts in Richtung St. Petersberg. Am Beifahrersitz saß eine 69-jährige Österreicherin.
Betonsäule gestreift
In einer Rechtskurve kam der Wagen dann aus noch unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab. „In der Folge hob der Pkw bei der dortigen steilen Böschung ab, flog ca. zehn Meter durch die Luft und streifte folglich mit der linken Fahrzeugseite eine Betonsäule“, berichtet die Tiroler Polizei.
Die Polizei in einer Aussendung
Glücklicherweise landete der Wagen auf den Rädern. Die Insassinnen konnten sich selbst befreien, beide wurden verletzt ins Krankenhaus Zams gebracht. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden, er musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.
