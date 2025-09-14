Wohnung stand in Flammen: zwei Bewohner verletzt

In der Nacht auf Sonntag brach in Zeltweg in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses ein Brand aus. Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Acht weitere, ältere Hausbewohner wurden von der Rettung betreut.
Helle Aufregung gab es in der Nacht auf Sonntag in Zeltweg: Kurz vor zwei Uhr brach in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus mit 22 Wohneinheiten Feuer aus. Bewohner wurden durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam.
Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Zeltweg stand die Wohnung bereits in Vollbrand, und das Stiegenhaus war stark verraucht. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Knittelfeld eingeliefert.
Wohnung wurde Raub der Flammen
Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Wohnungen verhindern. Acht weitere, vorwiegend ältere Bewohner wurden unverletzt vom Roten Kreuz betreut und dann im Rüsthaus der Feuerwehr weiter versorgt.
Die betroffene Wohnung wurde laut Polizei komplett zerstört, die Stiegenhäuser und weitere Teile durch Rauchentwicklung erheblich beschädigt. Die Brandursache ist nun Gegenstand von Ermittlungen.
