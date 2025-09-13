76-Jähriger bei Sturz von Leiter gestorben

Polen in Alarmbereitschaft: Kampfjets heben ab
Tragischer Unfall am Samstagnachmittag in Gleisdorf: Ein 76-Jähriger stürzte von einer Leiter in den Tod.
Das Drama in der Oststeiermark ereignete sich gegen 14 Uhr. Polizei und Rettung wurden zum Unglücksort gerufen, das Rote Kreuz begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Diese brachten keinen Erfolg, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Angehörige mussten betreut werden
Warum der 76-Jährige gestürzt war, ist unklar, die Ermittlungen laufen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Die Angehörigen des Verunglückten, die während des Einsatzes vor Ort waren, wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.
