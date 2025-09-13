Polizei blitzte Sportwagen mit 54 km/h zu viel

Polen in Alarmbereitschaft: Kampfjets heben ab
Viel zu schnell war ein 58-jähriger Spanier am Freitagnachmittag in Osttirol unterwegs. Er wurde von der Polizei mit 154 statt der erlaubten 100 km/h geblitzt. Nun ist der Sportwagenbesitzer seinen Führerschein los.
Erwischt haben die Beamten den Spanier auf der B108 Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von St. Johann im Walde, über die er mit seinem Sportwagen brauste – 54 km/h zu schnell.
Die Polizisten stoppten den 58-Jährigen und nahmen ihm an Ort und Stelle den Führerschein ab. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, außerdem musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Nun kommt auf den Autolenker eine Anzeige zu.
