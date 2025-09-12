„Angriff vor allem auf Familien, Frauen, Kinder“

Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler sieht das neue steirische Sozialhilfegesetz mit Sorge. Die Kürzungen seien ein „Angriff auf das Existenzminimum vor allem von Familien, Frauen und Kindern“. Die Sozialhilfe dürfe nicht zu einer Armutsfalle werden, so die Direktorin.
Am Donnerstag präsentierte die blau-schwarze steirische Landesregierung das neue Sozialhilfegesetz. Es sieht Kürzungen, insbesondere für kinderreiche Familien, vor. Gespart wird auch bei der Wohnkostenpauschale. Zudem steigt der Druck auf Sozialhilfe-Empfänger, einen Arbeitsplatz zu finden und Deutsch zu lernen („Bemühungspflicht“).
Die steirische Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler sieht das Gesetz kritisch – auch, weil die Bundesregierung eine bundesweit einheitliche Sozialhilfe plant, die Steiermark aber vorgeprescht ist. Die vorgesehenen Kürzungen seien „ein Angriff auf das Existenzminimum vor allem von Familien, Frauen und Kindern“.
Sie betont, dass 58 Prozent der Sozialhilfe-Bezieher Kinder, gesundheitliche beeinträchtigte Menschen oder Personen mit Betreuungspflichten sind. Diese können keiner Arbeit nachgehen. Für alle anderen Betroffenen „braucht es konkrete, verbesserte Angebote – eine echte Brücke von der Sozialhilfe ins Arbeitsleben. Die Sozialhilfe darf nicht zur Armutsfalle werden.“ Für Tödtling-Musenbichler muss die Sozialhilfe „weiterhin ein Netz bleiben, das Menschen in Not wirklich zuverlässig auffängt und auch unterstützt“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.