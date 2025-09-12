„Angriff vor allem auf Familien, Frauen, Kinder“

Sie betont, dass 58 Prozent der Sozialhilfe-Bezieher Kinder, gesundheitliche beeinträchtigte Menschen oder Personen mit Betreuungspflichten sind. Diese können keiner Arbeit nachgehen. Für alle anderen Betroffenen „braucht es konkrete, verbesserte Angebote – eine echte Brücke von der Sozialhilfe ins Arbeitsleben. Die Sozialhilfe darf nicht zur Armutsfalle werden.“ Für Tödtling-Musenbichler muss die Sozialhilfe „weiterhin ein Netz bleiben, das Menschen in Not wirklich zuverlässig auffängt und auch unterstützt“.