Aufsteirern: Zum Auftakt ein Heimspiel in der Oper

Für den begnadeten Musiker, der mit federleichter Eleganz Genre-Grenzen umtänzelt, ist der Auftritt im Rahmen des Aufsteirern-Wochenendes trotz aller Routine (Pixner war ja auch schon bei der TV-Show auf den Kasematten zu Gast) etwas Besonderes: „Weil ich es einfach schön finde, dass es so etwas gibt und wie hier das Brauchtum gefeiert und gelebt wird – vor allem auch von vielen jungen Menschen. Die Steiermark hat eine unglaublich tolle und vielfältige Musikszene. Die Leute spielen heute in der Volksmusik-Kapelle, morgen in der Jazzband und dann im Orchester.“