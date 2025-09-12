Pensionsanpassung 2026 und neues Kabarett-Programm

Diskussionen über die Pensionsanpassung 2026 sorgten bereits seit letzter Woche für Unmut, nun ist es fix: Bis 2.500 Euro brutto gibt es die volle Teuerungsabgeltung von 2,7 Prozent. Das betrifft 71 Prozent aller Seniorinnen und Senioren. Und: Neues Kabarett-Programm von Autorin, Kabarettistin und Podcasterin Verena Titze – eine echte Powerfrau, die sich nach schweren Zeiten zurückgekämpft hat. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.