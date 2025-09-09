Kein Lohnplus für Beamten und gesunde Schuljause

Teuer, umstritten und nun neu auf dem Tisch: Die Beamten-Lohnabschlüsse sollen noch einmal verhandelt werden – ein politisch heikler Akt. „Krone“-Innenpolitik-Journalist Niko Frings gibt dazu Einblicke. UND: Was gehört wirklich in eine gesunde Schuljause? Ernährungspädagogin Beate Rothmund gibt Tipps, wie Kinder fit und konzentriert durch den Schultag kommen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.