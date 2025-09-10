Andritz zieht Großauftrag aus Deutschland an Land

Der steirische Anlagenbauer ist auf Erfolgskurs: Mit einer speziellen Kläranlage, die unter anderem die Gewinnung von Phosphor ermöglicht, bekommt die Andritz AG einen Millionenauftrag aus Deutschland. Erst kürzlich gab es einen Großauftrag für ein Pumpspeicherkraftwerk in Indien.
Der Grazer Anlagenbauer Andritz hat einen Großauftrag aus Deutschland ergattert. Es geht um den Bau einer hochmodernen Klärschlammanlage am Gelände der Müllverbrennungsanlage Böblingen nahe Stuttgart. Der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, gibt das Unternehmen bekannt.
Die Anlage soll die Grundlage für eine nachhaltige und umweltfreundliche Klärschlammverwertung schaffen, die Energie liefert und gleichzeitig die Rückgewinnung des wertvollen Rohstoffs Phosphor ermöglicht. „Das ist ein bedeutender Schritt für die interkommunale Zusammenarbeit und für den Umwelt- und Ressourcenschutz“, sagen Frank Schumacher und Sascha Hejny, Geschäftsführer des Auftraggebers RBB Vermögensgesellschaft.
Kläranlage gewinnt Phosphor aus Schlamm
Die Anlage wird mit einer Kapazität von 36.000 Tonnen Trockensubstanz pro Jahr Klärschlämme aus über 70 Kommunen und Zweckverbänden in Baden-Württemberg thermisch verwerten. Vor allem kann Phosphor aus dem Schlamm rückgewonnen werden, was eine neue deutsche Verordnung ab 2029 vorsieht. Phosphor ist eine wertvolle, begrenzte Ressource und ein wesentlicher Bestandteil von Düngemitteln in der Landwirtschaft. Außerdem: Der bei der Verbrennung erzeugte Dampf wird zur Stromerzeugung für das öffentliche Netz genutzt.
„Mit diesem dritten Auftrag für eine Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage in Deutschland innerhalb von etwas mehr als einem Jahr setzen wir unsere Erfolgsgeschichte in diesem Markt fort und unterstreichen unsere Fähigkeit, flexibel auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden einzugehen“, sagt Thiemo Klein, Projektmanager bei Andritz. Die Anlage soll im November 2028 den Betrieb aufnehmen.
