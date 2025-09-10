Andritz zieht Großauftrag aus Deutschland an Land

Kläranlage gewinnt Phosphor aus Schlamm

Die Anlage wird mit einer Kapazität von 36.000 Tonnen Trockensubstanz pro Jahr Klärschlämme aus über 70 Kommunen und Zweckverbänden in Baden-Württemberg thermisch verwerten. Vor allem kann Phosphor aus dem Schlamm rückgewonnen werden, was eine neue deutsche Verordnung ab 2029 vorsieht. Phosphor ist eine wertvolle, begrenzte Ressource und ein wesentlicher Bestandteil von Düngemitteln in der Landwirtschaft. Außerdem: Der bei der Verbrennung erzeugte Dampf wird zur Stromerzeugung für das öffentliche Netz genutzt.