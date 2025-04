Viele Grazer Familien ohne Kinderbetreuung

Wie die „Krone“ in Erfahrung brachte, gab es in der Landeshauptstadt 5516 Vormerkungen für einen Kindergartenplatz – 3649 Kinder bekamen einen Platz (80 davon noch im aktuellen Betreuungsjahr), ein Drittel ging im ersten Moment aber einmal leer aus. Freilich, die Warteliste (aktuell 1311 Kinder) wird sich noch lichten. „Aber dennoch befindet sich die Kinderbetreuung in Graz in einer ganz schwierigen Situation“, weiß auch Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), „und das, weil die Kahr-Schwentner-Koalition falsche Schwerpunkte setzt und leider bei den Kindern spart“.