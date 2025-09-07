Diversity Ball 2025

Simone Lugner: „Richard wäre sicher mitgekommen“

07.09.2025 14:14
Der 17. Diversity Ball 2025 stand ganz im Zeichen von Vielfalt, Respekt und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Simone Lugner war zum ersten Mal ohne ihren verstorbenen Mann Richard dabei. krone.tv hat auch andere Promis getroffen, die erzählen, was den Ball so besonders macht. Mehr dazu im Video.

