Einzigartiges Spiel der Glocken über St. Pölten

Es ist ein Glockenspiel, das in Europa einzigartig ist. Die Idee dazu hatte das Stadtoberhaupt selbst, als studierter Historiker war die Umsetzung für Bürgermeister Matthias Stadler eine Herzensangelegenheit. Unzählige Arbeitsstunden später „bewohnen“ 48 Glocken und drei Klangschalen die Turmspitze des St. Pöltner Rathauses. Seitdem verbreitet das Glockenspiel Melodien über den Dächern der Landeshauptstadt. Dabei wechseln sich vier unterschiedliche Musikstücke pro Quartal ab und erklingen zu vorprogrammierten Zeiten. Einzige Ausnahme: Wenn ein Baby das Licht der Welt erblickt, dann wird per SMS eine Live-Einspielung aktiviert.