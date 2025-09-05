„Tatort Teneriffa“: Wenn das Leben ein Krimi ist

Teneriffa als zweite Heimat

Pepe ist im wahren Leben Kurt Bergers allerbester Freund. „Er hat mich damals in die Familie aufgenommen und mir die Kultur näher gebracht. Dank ihm spreche ich fließend Spanisch“, erinnert sich der Neo-Autor im Gespräch mit der „Krone“. Dem Freund sei der Charakter des Kommissars in „Tatort Teneriffa“ auf den Leib geschrieben. Kurt Berger selbst ist damals zufällig auf der Insel gelandet. Auch die Schauplätze im Buch kennt er gut, hat er doch selbst im Hochhaus an der Klippe gewohnt. Vier Jahre war die Insel sein Zuhause, ehe es ihn wegen seiner großen Liebe zurück in die Heimat zog.