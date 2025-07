„Niedergelassene Ärzte ersetzen kein Spital“

Werde ein Kleinstspital geschlossen oder würden Fachabteilungen einer Klinik verlegt und in einem Zentralkrankenhaus zusammengeführt werden, dann müssten im Postenplan an anderer Stelle mehr Fachärzte berücksichtigt werden, sagt Dagmar Fedra-Machacek, Kurienobfrau in der Ärztekammer Niederösterreich für den niedergelassenen Bereich. Der NÖ Gesundheitsplan sei gut und richtig und „wäre idealerweise bereits umgesetzt“, so die Allgemeinmedizinerin. Ist er aber nicht.