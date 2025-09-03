Ein zweites Zuhause im Herzen von Zeillern

Zeillern in Niederösterreich ist nicht nur für sein Schloss bekannt, sondern auch für einen Ort, an dem sich Menschen begegnen, wo Gemeinschaft und Herzlichkeit im Mittelpunkt stehen: das Seniorentageszentrum. Hier finden ältere Menschen nicht nur Betreuung und Unterstützung im Alltag, sondern vor allem ein Stück Zuhause außerhalb der eigenen vier Wände.