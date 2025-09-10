Wie viel Förderung Lehrlinge kriegen

Für junge Menschen am Beginn ihrer Lehrausbildung ist es oftmals schwer, sich im Dschungel des Förderungsangebotes zurechtzufinden. Wie gut, dass sich Karin Ladenberger, Expertin für Jugend und Lehrausbildung in der Arbeiterkammer Steiermark, rund ums Thema bestens auskennt.
Beim Start einer Lehre lohnt sich es sowohl für Eltern als auch Lehrlinge, sich rechtzeitig über mögliche Förderungen zu informieren.
Neben der Arbeiterkammer Steiermark sind auch Finanzamt sowie Wirtschaftskammer wichtige Anlaufstellen für Förderansuchen, sei es für Fahrten- oder Pendlerbeihilfen, Lehrlingsbeihilfen, Coachings für Lehrlinge oder die kostenfreie Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung (LAP).
So haben auch Lehrlinge Anspruch auf Pendlerbeihilfe, wenn sie in der Berufsschule im Internat untergebracht sind oder die Lehrlingsfreifahrt zum Ausbildungsort nicht nützen können.
In diesen Fällen kann die AK Steiermark mit ihren jeweiligen Außenstellen weiterhelfen. Das Land Steiermark fördert volljährige Lehrlinge mit eigenem Haushalt mit bis zu 700 Euro/Jahr. Über die Wirtschaftskammer wiederum werden die Kurskosten für die Vorbereitung auf die LAP rückwirkend zu 100 Prozent refundiert.
Auf den Steuerausgleich nicht vergessen
Die Arbeiterkammer empfiehlt auch Lehrlingen, eine Arbeitnehmerveranlagung (Steuerausgleich) zu machen. Hier kann man sich noch in Form einer Negativsteuer Geld zurückholen.
Bei Fragen kann man sich gerne an die Arbeiterkammer Steiermark wenden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.