Wie viel Förderung Lehrlinge kriegen

In diesen Fällen kann die AK Steiermark mit ihren jeweiligen Außenstellen weiterhelfen. Das Land Steiermark fördert volljährige Lehrlinge mit eigenem Haushalt mit bis zu 700 Euro/Jahr. Über die Wirtschaftskammer wiederum werden die Kurskosten für die Vorbereitung auf die LAP rückwirkend zu 100 Prozent refundiert.