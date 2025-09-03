Habe ich frei am ersten Schultag?

Dies ist dann der Fall, wenn keine andere Person, zu welcher das Kind eine Nahebeziehung hat, zur Verfügung steht, um das Kind zu begleiten. Die familiäre Beistandspflicht bezieht sich nur auf den kürzest notwendigen Zeitraum. Individuelle Aktivitäten oder Feierlichkeiten im Anschluss sind vom Dienstverhinderungsgrund nicht umfasst.