Fast eine Million Salzburger nutzte Gratis-Öffis

Insgesamt 900.000 Personen nutzten das Angebot, durchschnittlich an jedem der acht Tage 113.000 Personen – um zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Am stärksten wurden Fahrgäste am Rupertikirtag-Wochenende angezogen. Rund 210.000 zählte der Verkehrsverbund in dieser Zeit pro Tag. Das sind fast dreimal so viele Fahrgäste wie an einem normalen Wochentag.