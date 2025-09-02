Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kennzeichen gestohlen

Raser (18) ohne Führerschein flüchtete vor Polizei

Tirol
02.09.2025 12:00
Im Zillertal kam es zur Verfolgungsjagd (Symbolbild).
Im Zillertal kam es zur Verfolgungsjagd (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Dienstag ein Autolenker im Tiroler Zillertal: Der 18-Jährige raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit vor der Streife davon und konnte erst nach mehreren Kilometern angehalten werden. Brisant: Der Lenker besitzt keinen Führerschein und am Wagen waren gestohlene Kennzeichen montiert.

0 Kommentare

Gegen 23 Uhr bretterte der mutmaßliche Tempobolzer auf der B169 Zillertal Straße bei Schlitters an der Polizeistreife vorbei. Die Beamten wendeten das Dienstfahrzeug und nahmen sofort die Verfolgung auf. Im Zuge der rasanten Wahnsinnsfahrt des jungen Deutschen soll es auch zu gefährlichen Szenen gekommen sein.

Mit voll Karacho durch Ortsgebiet
Der 18-Jährige sei „mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Strass“ und dann weiter auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Buch in Tirol gerast. Letztlich wurde der Tempobolzer gestoppt.

Keinen Schein, Kennzeichen gestohlen
Im Zuge der Kontrolle habe sich dann herausgestellt, dass der 18-jährige in Tirol lebende Deutsche gar keinen Führerschein besitzt. Doch damit nicht genug: Am Pkw seien laut Polizei gestohlene Kennzeichen montiert gewesen.

Spritztour wird Mann einiges kosten
Dem jungen Mann wird die rasante Spritztour teuer zu stehen kommen. „Er wird wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt“, so die Ermittler abschließend.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
229.034 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
199.549 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
131.299 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2419 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2316 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1219 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf