Raser (18) ohne Führerschein flüchtete vor Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Dienstag ein Autolenker im Tiroler Zillertal: Der 18-Jährige raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit vor der Streife davon und konnte erst nach mehreren Kilometern angehalten werden. Brisant: Der Lenker besitzt keinen Führerschein und am Wagen waren gestohlene Kennzeichen montiert.