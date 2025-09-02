Raser (18) ohne Führerschein flüchtete vor Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Dienstag ein Autolenker im Tiroler Zillertal: Der 18-Jährige raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit vor der Streife davon und konnte erst nach mehreren Kilometern angehalten werden. Brisant: Der Lenker besitzt keinen Führerschein und am Wagen waren gestohlene Kennzeichen montiert.
Gegen 23 Uhr bretterte der mutmaßliche Tempobolzer auf der B169 Zillertal Straße bei Schlitters an der Polizeistreife vorbei. Die Beamten wendeten das Dienstfahrzeug und nahmen sofort die Verfolgung auf. Im Zuge der rasanten Wahnsinnsfahrt des jungen Deutschen soll es auch zu gefährlichen Szenen gekommen sein.
Mit voll Karacho durch Ortsgebiet
Der 18-Jährige sei „mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Strass“ und dann weiter auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Buch in Tirol gerast. Letztlich wurde der Tempobolzer gestoppt.
Keinen Schein, Kennzeichen gestohlen
Im Zuge der Kontrolle habe sich dann herausgestellt, dass der 18-jährige in Tirol lebende Deutsche gar keinen Führerschein besitzt. Doch damit nicht genug: Am Pkw seien laut Polizei gestohlene Kennzeichen montiert gewesen.
Spritztour wird Mann einiges kosten
Dem jungen Mann wird die rasante Spritztour teuer zu stehen kommen. „Er wird wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt“, so die Ermittler abschließend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.