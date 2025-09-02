Renoviertes Heim zu Pfadi-Jubiläum in Felixdorf

Viel Hilfe auch aus der Bevölkerung

„Auch aus der Bevölkerung kam viel Hilfe“, freut sich Fink über den Zusammenhalt im kleinen Ort. So wurde in den letzten Monaten viel gemeinsam gehämmert, ausgemalt und in den letzten Tagen auch viel gebacken und Zeit für Aufbauarbeiten für den jährlich stattfindenden Pfadfinderheurigen aufgebracht. Mit diesem Geld will man den letzten Brocken der Renovierung stemmen. „Denn jetzt steht noch die Sanierung der Außenfassade bevor“, ist sich Fink jedoch sicher, auch das noch stemmen zu können.