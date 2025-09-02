Renoviertes Heim zu Pfadi-Jubiläum in Felixdorf

Viel Grund zu feiern gab es am Wochenende für die kleine Pfadfindergruppe in Felixdorf, Bezirk Wiener Neustadt. Zum ersten, weil der 70. Geburtstag anstand. Und zum anderen, weil dank großzügiger Spenden die Renovierung des desolaten Heims zügig vorangeht.
Traurige Gesichter noch im Jänner dieses Jahres. Ursula Fink, langjährige ehrenamtliche Leiterin der Pfadfindergruppe, führte uns beim „Krone“-Lokalaugenschein durch die verschimmelten Räume des kleinen Pfadfinderheims in Felixdorf, Bezirk Wiener Neustadt. Heute, acht Monate später, können Ursula Fink und ihre Schützlinge wieder lachen.
Auch Dank „Krone“ halfen viele mit
„Eine Dame hat uns sogar fast 3000 Euro überreicht“, freut sich Ursula Fink. Und auch Dank der „Krone“, die in einem Bericht im Jänner von der desaströsen Lage des Heims berichtete, konnte einiges an zusätzliches Geld lukriert werden.
„Bis jetzt hat uns die Renovierung etwa 7000 Euro gekostet“, so Fink. Alle Innenräume mussten komplett erneuert werden, da sich der Schimmel durchgängig durch das fast 100 Jahre alte Fachwerkhäuschen gefressen hatte.
Viel Hilfe auch aus der Bevölkerung
„Auch aus der Bevölkerung kam viel Hilfe“, freut sich Fink über den Zusammenhalt im kleinen Ort. So wurde in den letzten Monaten viel gemeinsam gehämmert, ausgemalt und in den letzten Tagen auch viel gebacken und Zeit für Aufbauarbeiten für den jährlich stattfindenden Pfadfinderheurigen aufgebracht. Mit diesem Geld will man den letzten Brocken der Renovierung stemmen. „Denn jetzt steht noch die Sanierung der Außenfassade bevor“, ist sich Fink jedoch sicher, auch das noch stemmen zu können.
