Felixdorfs Pfadis bitten um gute Tat für ihr Heim

Einen akuten Hilferuf startet die kleine Pfadfindergruppe in Felixdorf, Bezirk Wiener Neustadt. Denn die gesamte hintere Seite ihres kleinen Pfadfinderheimes gehört erneuert. „Leider hat sich herausgestellt, dass die Wände hinter der Bretterverkleidung schimmeln, die Wände sind nass und der Putz gehört erneuert“, so Ulrike Fink, langjährige ehrenamtliche Leiterin der Gruppe. „Wir brauchen ein bisschen Putz, Farbe, ein paar Holzbalken, Gerüst und fleißige Hände, die den alten Putz herunter klopfen, beim Verputzen und bei den Holzarbeiten helfen“, so ihr Aufruf an freiwillige Helfer. Auch Spenden werden natürlich gerne angenommen.