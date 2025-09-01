Fragen an BH wegen Kindergartenzubau in Pernitz

„Paradebeispiel für ÖVP-Freunderlwirtschaft“

Für Schmiedlechner ist klar: „Ein Paradebeispiel von ÖVP-Freunderlwirtschaft.“ Er möchte von der BH wissen: „Wie ist es möglich, dass die BH einen Beschluss aufhebt, den es nie gab?“ Und: „Warum empfiehlt die BH, dass das Projekt im Gemeindevorstand beschlossen werden könne, wenn das Gesamtprojekt weit über 100.000 Euro ausmacht?“