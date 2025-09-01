Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für FPÖ Vergabeskandal

Fragen an BH wegen Kindergartenzubau in Pernitz

Niederösterreich
01.09.2025 13:00
Der im Gemeinderat sitzende Erich Panzenböck erhielt mit seiner Firma Planungs- und Bauleitung. ...
Der im Gemeinderat sitzende Erich Panzenböck erhielt mit seiner Firma Planungs- und Bauleitung. Für die FPÖ eine „moralisch und rechtlich bedenkliche Vorgangsweise“.(Bild: Seebacher Doris)

Mit einem Brief an die zuständige Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt fordert FPÖ-Bezirksobmann Peter Schmiedlechner Antworten auf die für ihn ungerechte Auftragsvergabe rund um den Zubau des Landeskindergartens in Pernitz. Den Auftrag erhielt der im Gemeinderat sitzende Erich Panzenböck. 

0 Kommentare

Mit einem Brief an die zuständige Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt fordert nun FPÖ-Bezirksobmann Peter Schmiedlechner Antworten auf die für ihn ungerechte Auftragsvergabe rund um den Zubau des Landeskindergartens in Pernitz.

Die Vorgeschichte: Der im Gemeinderat sitzende Erich Panzenböck hat mit seiner Firma area projekt gmbh den Zuschlag sowohl die Planungsleitung, als auch für die Bauleitung bekommen. Obwohl sein Angebot nicht das beste war und dann nachgebessert hat.

„Paradebeispiel für ÖVP-Freunderlwirtschaft“
Für Schmiedlechner ist klar: „Ein Paradebeispiel von ÖVP-Freunderlwirtschaft.“ Er möchte von der BH wissen: „Wie ist es möglich, dass die BH einen Beschluss aufhebt, den es nie gab?“ Und: „Warum empfiehlt die BH, dass das Projekt im Gemeindevorstand beschlossen werden könne, wenn das Gesamtprojekt weit über 100.000 Euro ausmacht?“

ÖVP-Bürgermeister Hubert Postiasi verweist in diesem Fall auf ein Auftragsvolumen von unter 100.000 Euro. Die FPÖ ist jedoch der Meinung, dass es sich dabei um ein Projekt in Höhe von 1,5 Millionen Euro handelt und somit eine Direktausschreibung, wie sie hier erfolgte, nicht korrekt war.

Lesen Sie auch:
Der Kindergarten in Pernitz wird ausgebaut. Aufträge dafür gehen – wie beim früheren Zubau – an ...
Ausbau im Kindergarten
Gemeinde-Auftrag für Politiker sorgt für Aufregung
22.08.2025
Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
184.953 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
156.411 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
149.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2355 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1760 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1567 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf