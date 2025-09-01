Fragen an BH wegen Kindergartenzubau in Pernitz

Mit einem Brief an die zuständige Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt fordert FPÖ-Bezirksobmann Peter Schmiedlechner Antworten auf die für ihn ungerechte Auftragsvergabe rund um den Zubau des Landeskindergartens in Pernitz. Den Auftrag erhielt der im Gemeinderat sitzende Erich Panzenböck.
Mit einem Brief an die zuständige Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt fordert nun FPÖ-Bezirksobmann Peter Schmiedlechner Antworten auf die für ihn ungerechte Auftragsvergabe rund um den Zubau des Landeskindergartens in Pernitz.
Die Vorgeschichte: Der im Gemeinderat sitzende Erich Panzenböck hat mit seiner Firma area projekt gmbh den Zuschlag sowohl die Planungsleitung, als auch für die Bauleitung bekommen. Obwohl sein Angebot nicht das beste war und dann nachgebessert hat.
„Paradebeispiel für ÖVP-Freunderlwirtschaft“
Für Schmiedlechner ist klar: „Ein Paradebeispiel von ÖVP-Freunderlwirtschaft.“ Er möchte von der BH wissen: „Wie ist es möglich, dass die BH einen Beschluss aufhebt, den es nie gab?“ Und: „Warum empfiehlt die BH, dass das Projekt im Gemeindevorstand beschlossen werden könne, wenn das Gesamtprojekt weit über 100.000 Euro ausmacht?“
ÖVP-Bürgermeister Hubert Postiasi verweist in diesem Fall auf ein Auftragsvolumen von unter 100.000 Euro. Die FPÖ ist jedoch der Meinung, dass es sich dabei um ein Projekt in Höhe von 1,5 Millionen Euro handelt und somit eine Direktausschreibung, wie sie hier erfolgte, nicht korrekt war.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.