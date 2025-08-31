Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öffis neu angepasst

Achtung: Neue Busfahrpläne starten mit Schulbeginn

Niederösterreich
31.08.2025 16:00
Neues Schuljahr, neue Busfahrpläne in Niederösterreich: Morgen wird wieder durchgestartet
Neues Schuljahr, neue Busfahrpläne in Niederösterreich: Morgen wird wieder durchgestartet(Bild: NÖVOG)

Pendler und Schüler aufgepasst: Alles neu macht der September, der den Schulbeginn in Niederösterreich einläutet. Damit wird in allen Regionen der Busverkehr wieder aufs Neue umgekrempelt.

0 Kommentare

Das neue Schuljahr wird morgen eingeläutet. Damit werden auch die Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs wieder umgestellt. Sich verändernde Anforderungen und Optimierungen machen es nötig, dass die NÖVOG das öffentliche Busangebot ständig überprüft und anpasst, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Zu Schulbeginn muss man bei folgenden Linien besonders aufpassen – der Blick in moderne Routenplaner, wie Scotty oder in die „AnachB“-App sollte sich hier lohnen:

  • Niederösterreich Mitte:

Linie 403 (Klosterneuburg – St. Andrä-Wördern), 
405 (St. Andrä-Wördern – Steinriegl), 
406 (Klosterneuburg-Tulln)

  • Industrieviertel:

Linie 226 (Wien Oberlaa – Ebreichsdorf),
248 (Schwadorf – Gramatneusiedl)

  • Weinviertel:

Linie 572 (Mistelbach – Ernstbrunn), 
501 (Wien Floridsdorf – Wolkersdorf), 
569 (Hohenau an der March – Poysdorf), 
534 und 536 (Gänserndorf – Zistersdorf bzw. Dürnkrut), 
873 (Horn – Haugsdorf), 
815 (Retz – Haugsdorf)

  • Waldviertel:

Linie 766 (Waidhofen an der Thaya – Weikertschlag), 
713 (Langenlois – See am Kamp)

  • Mostviertel:

Linie 665 (Scheibbs – Amstetten), 
620 (Steyr – Haidershofen), 
615 (Amstetten – Stephanshart).

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
155.710 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
151.406 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
150.349 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
1836 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1741 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1507 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf