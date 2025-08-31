Achtung: Neue Busfahrpläne starten mit Schulbeginn

Das neue Schuljahr wird morgen eingeläutet. Damit werden auch die Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs wieder umgestellt. Sich verändernde Anforderungen und Optimierungen machen es nötig, dass die NÖVOG das öffentliche Busangebot ständig überprüft und anpasst, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Zu Schulbeginn muss man bei folgenden Linien besonders aufpassen – der Blick in moderne Routenplaner, wie Scotty oder in die „AnachB“-App sollte sich hier lohnen: