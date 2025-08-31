Achtung: Neue Busfahrpläne starten mit Schulbeginn

Pendler und Schüler aufgepasst: Alles neu macht der September, der den Schulbeginn in Niederösterreich einläutet. Damit wird in allen Regionen der Busverkehr wieder aufs Neue umgekrempelt.
Das neue Schuljahr wird morgen eingeläutet. Damit werden auch die Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs wieder umgestellt. Sich verändernde Anforderungen und Optimierungen machen es nötig, dass die NÖVOG das öffentliche Busangebot ständig überprüft und anpasst, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Zu Schulbeginn muss man bei folgenden Linien besonders aufpassen – der Blick in moderne Routenplaner, wie Scotty oder in die „AnachB“-App sollte sich hier lohnen:
Linie 403 (Klosterneuburg – St. Andrä-Wördern),
405 (St. Andrä-Wördern – Steinriegl),
406 (Klosterneuburg-Tulln)
Linie 226 (Wien Oberlaa – Ebreichsdorf),
248 (Schwadorf – Gramatneusiedl)
Linie 572 (Mistelbach – Ernstbrunn),
501 (Wien Floridsdorf – Wolkersdorf),
569 (Hohenau an der March – Poysdorf),
534 und 536 (Gänserndorf – Zistersdorf bzw. Dürnkrut),
873 (Horn – Haugsdorf),
815 (Retz – Haugsdorf)
Linie 766 (Waidhofen an der Thaya – Weikertschlag),
713 (Langenlois – See am Kamp)
Linie 665 (Scheibbs – Amstetten),
620 (Steyr – Haidershofen),
615 (Amstetten – Stephanshart).
