500 Zweiradfans auf 50 Kubik stürmten Neunkirchen

Bereits zum 6. Mal ging die MOTRO, die legendäre Mopedtrophie für Zweiräder mit maximal 50 Kubik, in Neunkirchen über die Bühne. Diesmal führte die 240 Kilometer lange Ausfahrt der 500 enthusiastischen Teilnehmer durch die Bucklige Welt, das Wechselgebiet und vorbei bei Rax und Schneeberg.
500 Teilnehmer gingen auch heuer wieder an den Start. Viele davon fanden sich bereits am Donnerstagabend am Hauptplatz von Neunkirchen ein. Denn begleitet wird das beliebte Event jährlich auch von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.
Und bald beginnen auch schon die Vorbereitungen für das nächste Jahr. „Nach der MOTRO ist vor der MOTRO“, so Organisator und Gründer Heinz Past. Denn: „Wir wollen jedes Mal besser werden und auch im nächsten Jahr wieder etwas anbieten, was es heuer noch nicht gab“, freut sich Past schon heute auf die MOTRO 2026.
Kommentare
