500 Zweiradfans auf 50 Kubik stürmten Neunkirchen

Und bald beginnen auch schon die Vorbereitungen für das nächste Jahr. „Nach der MOTRO ist vor der MOTRO“, so Organisator und Gründer Heinz Past. Denn: „Wir wollen jedes Mal besser werden und auch im nächsten Jahr wieder etwas anbieten, was es heuer noch nicht gab“, freut sich Past schon heute auf die MOTRO 2026.